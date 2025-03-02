وزيرة التنمية المحلية توجه بتحقيق الانضباط والالتزام لإنجاز العمل وخدمة المواطنين

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، الإدارات والقطاعات المختلفة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحيث حرصت الدكتورة منال عوض، على تقديم التهنئة للموظفين والعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك في أول أيام عمل بالشهر الكريم، متمنية لهم شهرًا مليئًا بالخير والبركات والتوفيق.

كما أعربت عن خالص أمنياتها بأن تشهد مصر قيادة وشعبًا، المزيد من التقدُم والرخاء في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال جولتها، اطمأنت وزيرة التنمية المحلية، على سير العمل وأداء المهام والتكليفات المطلوبة من جميع الإدارات والقطاعات في الملفات التي تمس حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

وطالبت الدكتورة منال عوض، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل، وأن يكون الشهر الكريم دافعًا لهم في العطاء من أجل تقدم الوطن بما يتماشى مع جهود الدولة في الملفات كافة.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام وحسن أداء جميع المهام بمختلف القطاعات والإدارات بالوزارة على أكمل صورة لإنجاز العمل والتكليفات المطلوبة.

من جانبهم، عبر الموظفون عن سعادتهم بهذه اللفتة الطبية من الوزيرة وحرصها على تهنئتهم في مكاتبهم بمناسبة شهر رمضان واهتمامها منذ توليها المسؤولية بتحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية لهم.

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