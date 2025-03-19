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متى يكسر مريض السرطان صيامه فورًا؟

06:30 م الأربعاء 19 مارس 2025

مريض السرطان

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كتب- أحمد جمعة:

يواجه مرضى السرطان تحديات صحية تتطلب عناية خاصة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يطرح الصيام تساؤلات حول تأثيره على صحتهم ومسار علاجهم.

ورغم الفوائد الروحية للصيام، إلا أن هناك حالات تستوجب الإفطار الفوري لتجنب مضاعفات خطيرة قد تؤثر على حياة المريض.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور توعوي، أن على مريض السرطان الإفطار فورا والتوجه لتلقي العلاج الطبي عند حدوث:

* تغيير في درجة الوعي

* نزيف

* قئ مستمر

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

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