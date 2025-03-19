متى يكسر مريض السرطان صيامه فورًا؟

كتب- أحمد جمعة:

يواجه مرضى السرطان تحديات صحية تتطلب عناية خاصة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يطرح الصيام تساؤلات حول تأثيره على صحتهم ومسار علاجهم.

ورغم الفوائد الروحية للصيام، إلا أن هناك حالات تستوجب الإفطار الفوري لتجنب مضاعفات خطيرة قد تؤثر على حياة المريض.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور توعوي، أن على مريض السرطان الإفطار فورا والتوجه لتلقي العلاج الطبي عند حدوث:

* تغيير في درجة الوعي

* نزيف

* قئ مستمر

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

اقرأ أيضًا:

موعد عيد الفطر.. بيان مهم من مركز الفلك برؤية هلال شوال وتحذير من التوهم البصري

أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

ننشر الشروط العامة للقبول بالتطوع في القوات المسلحة