أمانة المصريين بالخارج بـ"مستقبل وطن" تنظم احتفالية بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

كتب- نشأت علي:

وجَّه عدد من وزراء الحكومة وأعضاء مجلس النواب برقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة المصرية على دورهم القوي في الحفاظ على أرض الوطن، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، من خلال الرفض القاطع لمخطط التهجير.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران، وزير العمل، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب، ومجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، وأبناء المصريين بالخارج، إلى جانب عدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة.

وتقدَّم الدكتور محمود حسين، أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، وشعب مصر العظيم، مؤكداً أن القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة تعمل على العبور بمصر إلى بر الأمان، علاوة على أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية كل شبر من أرض الوطن.

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج أن شباب المصريين بالخارج يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية، فهم أحد أدوات القوة للدولة المصرية، متقدماً بالشكر إلى جميع أعضاء الاتحاد في مختلف الدول العربية والأوروبية.

من جانبه، تقدَّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة العظيمة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكداً أن مصر بقيادتها السياسية وجيشها وشعبها قادرة على مواجهة التحديات.

وتابع: "بفضل القيادة السياسية الحكيمة ووزارة الخارجية والقوات المسلحة، بات الجميع يدرك قوة الدولة المصرية، فالكل يحسب لها حساباً".

كما وجَّه محمد جبران، وزير العمل، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدين أنها ستظل ذكرى خالدة شاهدة على عظمة وقوة الجيش المصري.

يُذكر أن الاحتفالية التي نظمتها أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، بالتعاون مع اتحاد الشباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، شارك فيها عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، منهم النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، والنائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب، وكذلك الإعلامي علاء خليل، والمحاسب محمد شحاتة، والمحاسب شريف النسيري، والمستشار عبد الناصر خليل، أعضاء مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج وأمانة المصريين بحزب مستقبل وطن.