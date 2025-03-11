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قرار عاجل من القضاء في واقعة الفنانة هالة صدقي ومساعدتها

01:12 م الثلاثاء 11 مارس 2025

هالة صدقي

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كتب - رمضان يونس:

أيّدت محكمة جنح الهرم بالجيزة، قرار حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من "حسنة"، مساعدة الفنانة هالة صدقي، الذي اتهمت فيه الفنانة بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال مقابل ظهورها معها في برنامج خليجي شهير.

كما أحالت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بالجيزة التظلم المقدم من "حسنة" على قرار حفظ التحقيقات في بلاغها ضد الفنانة هالة صدقي إلى دائرة أخرى، وفقًا لما صرح به مصطفى رمضان، محامي المدعية.

وكان المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، قد أمر في وقت سابق بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من مساعدة الفنانة، والذي اتهمت فيه الفنانة بالنصب وعدم دفع المبلغ المتفق عليه. وجاء ذلك بعد انتهاء التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، والتي استمعت خلالها النيابة إلى أقوال جميع الأطراف، قبل أن تصدر قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى، لعدم وجود جريمة.

وخلال التحقيقات، زعمت المدعية "حسنة" أن الفنانة هالة صدقي لم تمنحها مبلغ 150 ألف ريال، وهو قيمة مشاركتها في البرنامج، وأنها تنصلت من وعودها لها بعد انتهاء الحلقة.

في المقابل، أنكرت الفنانة هالة صدقي تمامًا هذه الاتهامات أمام النيابة، مؤكدة أنها سلّمت مساعدتها المبلغ المالي بالعملة المحلية، بما يعادل قيمة المبلغ بالريال السعودي، وفقًا لاتفاقهما بأن يتم التبرع بالمبلغ لصالح مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، وهو ما أخلّت به المدعية.

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