رئيس الوزراء: التأمين الصحي الشامل "حلم أمة ورؤية قيادة وإرادة حكومة"

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كتب- أحمد جمعة:

تصوير- محمد معروف:

وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع التأمين الصحي الشامل بأنه "حلم أمة، ورؤية قيادة، وإرادة حكومة، ومشاركة مجتمع بأكمله".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

وأضاف مدبولي: "نحن على تمام اليقين بأن الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة ليس سهلا، والتحديات كبيرة سواءً على مستوى التمويل أو البنية التحتية أو استدامة الموارد ولكن في الوقت نفسه لدينا إرادة سياسية قوية وخطط استراتيجية واضحة وشراكات مثمرة مع القطاع الخاص تجعلنا قادرين على مواجهة هذه التحديات وتحويلها لفرص للنمو والتطوير".

وتابع رئيس الوزراء أن "نجاح هذه المنظومة يعتمد على تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص وببين المؤسسات الصحية المختلفة وتحقيق هدف واحد وهو تقديم تغطية تأمينية صحية شاملة ومستدامة تليق بالمواطن المصري".

ودعا مدبولي الجميع لأن يكونوا جزءًا من هذه "المسيرة الوطنية وأن يساهموا بأفكارهم واستثماراتهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة".