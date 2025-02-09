رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الأحد 8 فبراير طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والوجه البحري مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتمتد خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس بداية من الإثنين 10 فبراير وحتى الثلاثاء 11 فبراير سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها .

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