الطقس.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة التقلبات الجوية- تبدأ بعد ساعات

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كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ غدا الأربعاء موجة من التقلبات الجوية لمدة 72 ساعة على أغلب محافظات الجمهورية، على أن تكون من سمات هذه الموجة وجود تراجع كبير في الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة عدم استقرار في الطقس لمدة 72 ساعة المقبلة، وتكون أكثر تأثيرا على المحافظات الساحلية، لافتة إلى أن سرعة الرياح أكثر من 45 كيلو مترا في الساعة.

وتابعت: "يوجد اضطراب في الملاحة البحرية بشكل كبير على البحر المتوسط، وترتفع الأمواج لأكثر من 5 أمتار، بسبب النشاط الكبير في سرعات الرياح الشمالية الغربية، مما يمنع الملاحة والأنشطة البحرية على البحر المتوسط، وضرورة توخي الحذر.

وأشارت إلى أنه توجد أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وتكون على فترات متفرقة، وتمتد إلى المحافظات الداخلية وشمال الوجه البحر لكن تكون بشكل خفيف.

وأكدت أن درجات الحرارة تنخفض بحوالي 3 درجات على أغلب المناطق لتسجل 18 على القاهرة الكبرى و16 على المناطق الشمالية و21 درجة على المناطق الجنوبية.

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