بالأسماء.. نتيجة المقبولين بالحصة بمنطقة الغربية الأزهرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت منطقة الغربية الأزهرية، نتيجة المقبولين في إعلان التعاقد للتدريس بالحصة للعام الدراسي 2025/2024.

وقال مصدر مطلع بالأزهر الشريف، إن المناطق الأزهرية مستمرة في إعلان أسماء المقبولين للتدريس بالحصة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن المناطق الأزهرية تبدأ في تلقي أوراق المقبولين بداية من السبت المقبل، على أن يتم توقيع العقود بمجرد أن ترد من مشيخة الأزهر.

ونوه المصدر، إلى أن قيمة الحصة تبلغ 50 جنيها قبل الضرائب، بحد أقصى 20 حصة لكل مدرس أسبوعيًا.

كان الأزهر الشريف، أعلن في نوفمبر الماضي حاجته للاستعانة بعدد (12498) معلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

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