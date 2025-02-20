علاء فؤاد رئيسًا للأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية.. ورسلان أمينًا للتنظيم

كتب- محمد نصار:

أعلن عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، اختيار المستشار علاء فؤاد، رئيسًا للأمانة الفنية للحزب، وأحمد رسلان، أمينًا للتنظيم المركزي، وأحمد فؤاد أباظة، نائبًا للأمين العام للحزب.

وأكد "الجزار"، أن تلك الاختيارات تعزز الهيكل القيادي للحزب بانتقاء كفاءات بارزة لمناصب الأمانة الفنية والتنظيمية لحزب الجبهة الوطنية في خطوة تعكس التوجه نحو إرساء أسس العمل المؤسسي وتعزيز الأداء التنظيمي لدفع مسيرة الحزب نحو مزيد من الفعالية والتأثير والانخراط الشعبي.

وأشار عاصم الجزار، إلى أن حزب الجبهة الوطنية حريص منذ انطلاقه على ترسيخ رؤيته الطموحة لتعزيز مكانته على الساحة الحزبية والسياسية كقوة فاعلة تسهم في تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز الاستقرار والتنمية وذلك من خلال رسم الرؤى الاستراتيجية التي تدعم سياسات الحزب المستقبلية وتعزيز التواصل بين مختلف المستويات التنظيمية وكذلك تنفيذ الخطط والمبادرات التي تهدف لدعم وتعزيز المشاركة الشعبية.

اقرأ أيضًا:

تحديث حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة

توجيهات جديدة من الأزهر بشأن ضوابط المعاش المبكر

السيسي يتوجه إلى السعودية بعد ختام زيارته لإسبانيا

وصول أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها غزة

تخفيضات على التذاكر.. النقل تعلن مميزات ذوي الهمم في المواصلات العامة

بيان مهم من الإسكان بشأن فرز مستندات المتقدمين لشقق سكن لكل المصريين 5