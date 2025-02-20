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ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة.. تنويه من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

06:00 ص الخميس 20 فبراير 2025
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  • عرض 8 صورة
    حركة الملاحة البحرية
  • عرض 8 صورة
    حركة الملاحة البحرية
  • عرض 8 صورة
    حركة الملاحة البحرية
  • عرض 8 صورة
    حركة الملاحة البحرية
  • عرض 8 صورة
    حركة الملاحة البحرية
  • عرض 8 صورة
    حركة الملاحة البحرية
  • عرض 8 صورة
    حركة الملاحة البحرية
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط يومي الخميس والجمعة 20 و21 فبراير 2025، نتيجة ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

وأوضحت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أنه من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج اليوم الخميس 20 فبراير بين 2.5 إلى 4 أمتار، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 إلى 60 كم/ساعة.

وقالت "الهيئة"، إن الجمعة 21 فبراير، سيشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية غرب البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3 - 4 أمتار.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار اضطراب الملاحة البحرية.

ويسود اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، ومائلًا للدفء على جنوب الصعيد، في حين يكون الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تنويه حالة الطقس

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية حركة الملاحة البحرية الطقس السواحل الشمالية الأرصاد
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