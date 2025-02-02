انطلاق حفل أم كلثوم على مسرح التلفزيون بماسبيرو

كتب- عمرو صالح:

انطلقت منذ قليل، احتفالية أم كلثوم على مسرح التليفزيون بمبني ماسبيرو، والذي تقيمه الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، حيث قدمت فرقة من وزارة الشباب والرياضة مجموعة من أشهر أغنياتها منها ألف ليلة وليلة، أنت عمري، فات الميعاد وغيرها.

جاء ذلك بحضور عدد من الفنانيين اللذين حرصوا على المشاركة في الحفل وكان على رأسهم: خالد الصاوي، ريهام عبدالحكيم، أحمد شاكر عبد الطيف، هاني كمال، ليلي عز العرب، دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة سميرة عبد العزيز، كمال أبو رية، نادية رشاد، محمد ابو داود، الإعلامية سهير شلبي، منال سلامة، ويأتي الحفل في إطار إحياء الذكرى الـ 50 على رحيل كوكب الشرق ضمن اهتمام الدولة المصرية بدعم الفن الراقي وتعزيز القوة الناعمة.

ويشهد الحفل تكريم لأسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور 25عاماً على إنتاجه من قِبَل التليفزيون المصري، كما يتضمن حفلاً غنائياً لروائع كوكب الشرق تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم.

‎وتُعدّ أم كلثوم من أبرز وأهم الشخصيات الفنية فى العالم العربى، حققت شهرة واسعة واستطاعت أن تحتل مكانة لا مثيل لها فى قلوب الملايين من عشاق الفن والطرب الأصيل، ولدت أم كلثوم فى بيئة متواضعة، لكن بفضل موهبتها الاستثنائية وصوتها الفريد، أصبحت "كوكب الشرق" ورمزاً للفن العربى.

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بدأت أم كلثوم الغناء وهى طفلة صغيرة مع والدها فى الموالد والأفراح، وفى عام 1922 انتقلت إلى القاهرة، وكونت أول تخت موسيقى لها فى عام 1926، كانت نقطة انطلاقها عندما تعرفت على الشاعر أحمد رامى ثم الملحن محمد القصبجى، وعام 1928 أصدرت مونولوج "إن كنت أسامح وأنسى الأسية" والذى حقق لها شهرة كبيرة، لتشارك بصوتها فى فيلم "أولاد الذوات" عام 1932.

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والتحقت أم كلثوم بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934، وهى أول فنانة دخلت الإذاعة، وشاركت فى عدة أفلام ثم تفرغت بعدها للغناء فقط، ومن أهم الأغانى "أنت عمرى، الأطلال، حب إيه، ألف ليلة وليلة، وللصبر حدود" وقامت بغناء العديد من الأغنيات الوطنية.

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