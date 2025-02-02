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انتصار السيسي تشهد ندوة "معًا بالوعي نحميها" لتعزيز وعي المرأة وتمكينها

09:08 م الأحد 02 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انتصار السيسي تشهد ندوة معًا بالوعي نحميها
  • عرض 5 صورة
    انتصار السيسي تشهد ندوة معًا بالوعي نحميها
  • عرض 5 صورة
    انتصار السيسي تشهد ندوة معًا بالوعي نحميها
  • عرض 5 صورة
    انتصار السيسي تشهد ندوة معًا بالوعي نحميها
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية: "شرفت اليوم بحضور ندوة "معًا بالوعي نحميها" لتعزيز وعي المرأة وتمكينها من خلال نشر الوعي الوطني، وحمايتها، وتعزيز مشاركتها المجتمعية.

وأضافت انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "نؤمن أن الوعي هو القوة الحقيقية، وأن المرأة الواعية تصنع مستقبلًا أكثر إشراقًا لها ولوطنها".

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انتصار السيسي ندوة معًا بالوعي نحميها تمكين المرأة
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