انتصار السيسي تشهد ندوة "معًا بالوعي نحميها" لتعزيز وعي المرأة وتمكينها

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية: "شرفت اليوم بحضور ندوة "معًا بالوعي نحميها" لتعزيز وعي المرأة وتمكينها من خلال نشر الوعي الوطني، وحمايتها، وتعزيز مشاركتها المجتمعية.

وأضافت انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "نؤمن أن الوعي هو القوة الحقيقية، وأن المرأة الواعية تصنع مستقبلًا أكثر إشراقًا لها ولوطنها".

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