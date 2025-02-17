وظائف المحليات.. استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين لليوم السابع على التوالي

كتب- محمد نصار:

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية، اجتماعاتها لليوم السابع على التوالي برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي) على مستوى المحافظات.

تضم اللجنة العليا للقيادات، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر الأسبق، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية السابق، واللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية الأسبق، واللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق، والدكتور عصام شعت، مساعد الوزيرة لشؤون الإدارة المحلية، والمستشار لطفي منصور، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن اليوم السابع للمقابلات الشخصية يشهد إجراء المقابلات لحوالي 80 متقدمًا، ليبلغ العدد الإجمالي الذي تم إجراء مقابلات لهم 565 متقدمًا ممن توافرت فيهم الشروط للمسابقة من إجمالي 1206 متقدمين.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن اللجنة العليا للقيادات حريصة على الاستماع لرؤية وخبرات المتقدمين للمسابقة والتعرف على ملامح مقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بالمسابقة وحل بعض التحديات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص اللجنة على اختيار أفضل العناصر القيادية لتولي المناصب المطلوبة بالمحافظات بما يساهم في ضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية قادرة على العطاء والتفاني في العمل لخدمة المواطنين.

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