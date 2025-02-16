صور.. محافظ القاهرة يتفقد مكتبة "اقرأ نون السحار" المجانية بمدينة نصر

كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مكتبة "اقرأ نون السحار" بمدينة نصر والتي تقدم خدمة القراءة المجانية، حيث التقى بمجموعة من طلبة وطالبات المدارس الذين عبروا عن سعادتهم لوجود مكتبات مجانية بهذا المستوى المتميز الذي يشبع لديهم هواية القراءة بالمجان.

وأكد محافظ القاهرة، أن المكتبة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب والشباب، تمثل خطوة مهمة نحو تفعيل توجيهات القيادة السياسية الرامية لتعزيز البنية الثقافية والتعليمية في مصر، وذلك ضمن رؤية الدولة لتأصيل الثقافة وتنمية المجتمع بما يخدم أهداف الوطن التنموية، فهذه المكتبة تُمثل إضافة نوعية لمكتبات مصر العامة، حيث تقدم بيئة محفزة على القراءة والمعرفة، وتوفر فرصًا واسعة لجميع أفراد المجتمع للوصول إلى روافد الثقافة والعلوم .

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر، أن هذه المكتبة التي أقامتها الدولة، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنشر المكتبات العامة في الأحياء كافة، إيمانًا منه بأهمية الدور الذي تقوم به المكتبة في نشر الوعي، وتعميق المعرفة والعلم، وكذلك لتشجيع النشء على القراءة والبحث ورفع المستوى الثقافي.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المكتبة تقوم بتقديم مواد تعليمية متميزة وخدمات ثقافية موجهة لجميع الفئات العمرية والمجتمعية في المنطقة بهدف نشر الثقافة والمعرفة، بما يعزز الثقافة العامة ويشجع على التعلم المستمر، ويجعل المكتبة مركزًا للابتكار الفكري والثقافي.

تقع المكتبة على محور شينزو أبي، بمدينة نصر، وتبلغ مساحتها الكلية 625 مترًا مربعًا، منها 105 أمتار مربعة مخصصة للقراءة للكبار، و16 مترًا مربعًا مخصصة للأطفال، كما تضم مساحة خارجية تصل إلى 300 متر مربع، وتخصص كحديقة مفتوحة، وتحتوي على 6000 كتاب في مجالات المعرفة كافة.

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