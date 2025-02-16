"النقل" تدعو للاستفادة من خط "الرورو" الملاحي بين مصر وإيطاليا

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة النقل، بيانًا إعلاميًا، دعت فيه اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، ورؤساء المجالس التصديرية، والمصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوفرها خط "الرورو" الملاحي لنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس، باستخدام الشاحنات المبردة والجافة.

وأكد البيان، أن هذا الخط، الذي يعد بمثابة "ممر أخضر" بين مصر وإيطاليا، يساهم في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع، مما يعزز موقع مصر كمركز لوجستي بين أوروبا وإفريقيا.

كما يسهم في زيادة الصادرات المصرية الصناعية والزراعية عبر تسهيل نفاذها إلى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، تشمل العاملين في النقل والشحن، مع توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

حوافز وتسهيلات لخط "الرورو" المصري - الإيطالي

أشار البيان، إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الميناءين، حيث تم تخفيض رسوم المواني بنسبة 88%، من 26,050 دولارًا إلى 3,250 دولارًا للرحلة.

كما تم تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع للمشروع، وتوصيل جميع الخدمات للساحة، إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية، وتوفير جهاز X-ray للفحص الجمركي.

وفي إطار تعزيز التكامل الرقمي بين الميناءين، قامت هيئة ميناء دمياط بتطوير تطبيقات لربط الميناء المصري بمنصة مجتمع الميناء الإيطالي، مما يسهل تبادل بيانات الشحنات والشاحنين، كما تم ربط الجمارك المصرية بنظيرتها الإيطالية لتسهيل الإجراءات الجمركية وتبادل المستندات الرسمية مثل شهادات الصحة وسلامة الغذاء.

تيسيرات جمركية ودعم أوروبي

أوضح البيان، أن الاتحاد الأوروبي قدّم منحة لدعم توأمة الجمارك المصرية والإيطالية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك في البلدين، ما أسفر عن إصدار منشور جمركي خاص بخط "الرورو".

كما تم اعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة، مزودة بخواص إنذار عند فتح الحاوية أو تغير درجة حرارتها، لضمان سلامة المنتجات.

وبعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا لعام 1968 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023، تم حل جميع المعوقات المتعلقة باللوحات المعدنية والرسوم، إضافةً إلى توقيع مذكرة تفاهم حكومية لتنظيم حركة المركبات البرية المرتبطة بالخط الملاحي.

كما تم تخفيض رسوم مرور الشاحنات عبر الطرق المصرية من 300-350 دولارًا إلى 100 دولار فقط، والتنسيق مع إدارة الجوازات لتسهيل خروج السائقين الحاصلين على تأشيرات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب السماح بدخول السيارات الأجنبية بقيادة مالكيها وفقًا لإجراءات محددة.

مواعيد تشغيل خط "الرورو" بين دمياط وتريستا

حدد البيان مواعيد تشغيل الخط الملاحي أسبوعيًا، حيث تصل السفينة من ميناء تريستا الإيطالي إلى ميناء دمياط يوم الخميس الساعة 3 عصرًا، وتغادر محملة بالبضائع المصرية يوم الجمعة الساعة 10 صباحًا، لتصل إلى ميناء تريستا يوم الاثنين الساعة 10 صباحًا، وتعود إلى دمياط مساءً.

وبعد وصول المنتجات المصرية إلى ميناء تريستا، يتم نقلها عبر قطار بضائع إلى روتردام في هولندا، ومنها إلى مختلف المدن الهولندية وإنجلترا وبلجيكا برًا.

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