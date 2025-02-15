"القومي للمرأة" يشارك في معرض "ديارنا" بحضور قيادات بارزة لدعم الحرف اليدوية

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كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة، في فعاليات افتتاح معرض "ديارنا" لدعم الأسر المنتجة والحرف اليدوية والذى يقام في كايرو فيستيفال سيتى مول بالقاهرة الجديدة حيث شاركت في الافتتاح ممثله عن المجلس الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيس المجلس القومي للمرأة.

وجاء الافتتاح بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية بجانب عدد من القيادات البارزة بينهم مريم الجمال عضو اللجنة التنفيذية ببنك الإسكندرية والدكتور خالد السعيد رئيس الأمن والعلاقات الحكومية وفريدة القطان رئيس المسؤولية الاجتماعية وخلق قيم مشتركة وتامر فوده رئيس قطاع إدارة الممتلكات والأصول وعضو مجلس إدارة مجموعة الفطيم العقارية في مصر ولفيف من الإعلاميين ورجال الأعمال والمستثمرين.

وخلال الافتتاح أكدت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة على أهمية مشاركة المرأة المصرية في تنمية الصناعات الحرفية مشيرةً إلى أن المعرض يعد فرصة حقيقية لتمكين السيدات اقتصاديًا ودعم المنتجات التراثية.

كما أشادت الدكتورة نسرين البغدادي بجودة المنتجات المعروضة والتي تعكس مهارة الحرفيات المصريات في مختلف المجالات والتي تعكس قيمة المنتجات التي تقدمها السيدات.

ويستضيف المعرض أكثر من ٤٠٠ عارض وعارضة يعرضون منتجاتهم اليدوية التي تتناول قصص التراث المصري كما تحل سيناء "أرض الفيروز" ضيف شرف المعرض في نسخته الجديدة حيث يعرض مختلف المنتجات السيناوية التراثية فضلا عن المنتجات التراثية واليدوية الأخرى من الأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاج بجانب المنتجات المتعلقة بشهر رمضان المعظم مثل ديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات وكل ما تحتاج إليه الأسرة والمنزل استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل.

وتقام النسخة الجديدة للمعرض هذا العام بالشراكة مع كايرو فيستيفال سيتي مول تحت رعاية بنك الإسكندرية "مجموعة انتيسا سان باولو" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة دروسوس ويستقبل المعرض الجمهور حتى 28 فبراير الجاري ويفتح أبوابه من العاشرة صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا.