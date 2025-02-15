إعلان

أجواء دافئة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

04:30 ص السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الطقس (5)
  • عرض 9 صورة
    الطقس (2)
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس (7)
  • عرض 9 صورة
    الطقس (6)
  • عرض 9 صورة
    الطقس (9)
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد الساعات المقبلة ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة ما بين 3:2 درجات على أغلب أنحاء البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأجواء طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة.
مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة.
سوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 08 درجات.
قنا العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات.
أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة


اقرأ أيضا..
ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات (فيديو)

انتهاء الموجة الباردة.. موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمطار الشبورة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أستاذ علوم سياسية: مصر راعية للقضية الفلسطينية.. وحائط صد لمخططات التهجير

إعلان

إعلان

ترامب يهدد من جديد: سأتخذ موقفًا متشددًا بشأن غزة غدًا السبت