أجواء دافئة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

تعرف على أبرز الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد الساعات المقبلة ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة ما بين 3:2 درجات على أغلب أنحاء البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأجواء طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة.

سوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 08 درجات.

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات.

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة



اقرأ أيضا..

ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات (فيديو)

انتهاء الموجة الباردة.. موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس



