الإسكان: إزالة مخالفات بناء وتعديات وغلق أنشطة مخالفة في حملات مكثفة بعدة مدن جديدة

كتب- محمد أبو بكر:

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إزالة عدة مخالفات بناء وتعديات وغلق أنشطة مخالفة واسترداد أراضٍ ومحال في حملات مكثفة بعدة مدن جديدة، هى: سوهاج الجديدة، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والشيخ زايد، وأسيوط الجديدة، وذلك بالتعاون بين أجهزة تلك المدن والشرطة المختصة.

إزالة التعديات ومخالفات البناء

وفي الإطار نفسه، أصدر وزير الإسكان، قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض كائنة بحري طريق إسكندرية – مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة جهود الوزارة لإزالة المخالفات ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.

وصرح المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأنه تم تنفيذ قرارات استرداد لـ13 محلا لعدم سداد الأقساط المستحقة، و64 قطعة أرض بأنشطة سكنية واستثمارية ومقابر لعدم إثبات الجدية بعد التخصيص، وذلك بمختلف مناطق وأحياء المدينة إنفاذاً للقانون وتطبيقاً للائحة العقارية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها.

وأضافت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الغلق والتشميع للمحال المخالفة ضمن جهود الحفاظ على النسق العمراني والتصدي للمخالفات والإشغالات، وذلك بمعاونة شرطة التعمير.

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع وفصل مرافق للمحال المخالفة بالحي الأول، كما تم تنفيذ 3 قرارات غلق وتشميع وفصل مرافق لوحدات سكنية لمخالفة النشاط، ورفع الإشغالات والتعديات أمام المحال والقطع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات

وقال المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على النسق العمراني والحضاري للمدينة.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 98 قرار غلق وتشميع وإزالة في عددٍ من الأحياء، بجانب رفع الإشغالات والتعديات بالقطع السكنية المخالفة داخل تلك المناطق، كما استهدفت الحملة إزالة التعديات من الطرق والمحاور والميادين الرئيسية، واستمرار المتابعة اليومية للموقف الإقليمي الجديد ومنطقة الأردنية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المسائية لضبط المخالفات في مختلف أنحاء المدينة.

وأشار المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إلى أنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الغلق والتشميع، بالتنسيق مع شرطة التعمير بحضور العميد شريف السباعي، وبمشاركة المقدم محمود شاكر.

وأضاف: أسفرت الحملة عن تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع بالمراحل الثانية والثالثة والرابعة بامتداد مدينة 15 مايو، بالإضافة إلى قراري إيقاف أعمال لمخالفات بناء، وضبط بدروم جراج بمجاورة 33 لمخالفة النشاط، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

إزالات فورية لبناء مخالف والتصدي للباعة الجائلين

وفي هذا الإطار، أعلن المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات البنائية بمنطقة شمال الجامعة بالحي الثالث بهدف تحقيق الانضباط داخل المدينة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالات فورية لبناء مخالف والتصدي للباعة الجائلين، كما شاركت الحملة في المرور مع لجنة تفتيش من مديرية الصحة بأسيوط على المحال التجارية بالمدينة وإعدام المنتجات منتهية الصلاحية.

وشدد رؤساء أجهز المدن على تكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على الظواهر العشوائية والمخالفات بمختلف أنواعها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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