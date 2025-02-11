أمطار وبرودة لمدة أيام.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة وتحديدًا الفترة من الأربعاء 12 فبراير وحتى الاثنين الموافق 17 فبراير الجاري.

طقس الأربعاء 12 فبراير 2025

توجد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الخميس والجمعة المقبلين

يشهد طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بجانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الطقس من السبت حتى الاثنين

يوجد ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية.

كما توجد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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