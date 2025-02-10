طقس شديد البرودة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية وطقس الساعات المقبلة

لقطات لم ترها من قبل.. مستر بيست يوثق مقابر الفراعنة التي يُمنع دخولها

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية المتحكمة في طقس اليوم الاثنين، حيث يوجد أمطار على جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية تكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ 17 درجة، والوجه البحرى 16 درجة، السواحل الشمالية 17 درجة، والمناطق الجنوبية 21 درجة، فيما تتراوح الصغرى بين 6 و10 درجات على أغلب المناطق.

وِارت الهيئة إلى انه يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت: أن الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.