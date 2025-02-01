وزيرة التنمية المحلية: خطة زمنية ومستهدفات يومية لإنجاز ملفات التصالح وطلبات تقنين الأراضي

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا السبت، مع سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

في بداية الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية، مع سكرتيري عموم المحافظات، بمشاركة ممثل من "صندوق تحيا مصر، الاستعدادات الجارية بالمحافظات لإطلاق عدد من القوافل الإنسانية من كل محافظة لاستكمال جهود الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية التنسيق الجيد على مستوى كل محافظة ومع المعنيين بصندوق تحيا مصر لخروج هذه القوافل بالمظهر اللائق للمحافظات والتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات والجهات المختلفة بما يساهم في ضمان استمرارية تلك القوافل لأبناء الشعب الفلسطيني للتخفيف عليهم في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن تلك القوافل ستتضمن المواد الغذائية الجافة، وكراتين الطعام، ومستلزمات المعيشة، والأغطية والمفروشات والملابس.

وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لملفي التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بملف منظومة المتغيرات المكانية.

وحول ملف منظومة المتغيرات المكانية، أكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كل أشكال التعديات التي يتم رصدها.

وأشارت إلى أهمية وجود حصر للحالات غير القانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانونًا على مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة عقد اجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه على أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال القادمة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وفيما يخص ملف تقنين أراضي الدولة، أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.

وشددت منال عوض، على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفي التصالح وتقنين الأراضي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة.

وفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قدمت خلال الفترة الماضية عددًا من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح.

ووجهت الدكتورة منال عوض، سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، بزيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد على المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، طالبت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة الجهد في ملفي التصالح علي مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وأهمية تعاون جميع الجهات التنفيذية لدفع وتيرة العمل بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من نسب المتغيرات المكانية التي تم رصدها عبر المنظومة خلال الفترة الماضية.

وأشارت منال عوض، إلى أن هذه الملفات التي تم مناقشتها في الاجتماع سيتم تقييم جميع سكرتيري العموم والقيادات التنفيذية بالمحافظات بناءً على نسب الإنجاز بها خلال شهر ونصف من تاريخ هذا الاجتماع.

ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى وجود تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز في الملفات التي تم مناقشتها ويتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين في التقنين وملفات التصالح لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بضرورة المرور الدوري على المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز للتعرف على المشكلات والعقبات التي تواجه المواطنين سواء في ملفات التصالح أو التقنين وغيرها من المشكلات اليومية، مضيفة: انزلوا وقابلوا الناس وشوفوا مشاكلهم وحلوها.. لأننا هنقيم جميع القيادات التنفيذية الفترة دي.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنها ستقوم بجولات مفاجئة خلال الفترة الحالية على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل ومواجهة أي تقصير في العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن القطاعات المعنية بالوزارة ستعقد اجتماعات أسبوعية عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع سكرتيري العموم لمتابعة المستجدات في الملفات التي تم استعراضها اليوم بحضور جميع المعنيين، بالإضافة إلى الجولات الميدانية لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة.

وأوضحت أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري البدء في تدريب حوالي 2000 متدرب من مديري المراكز التكنولوجية ومسؤولي ملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية في بعض المحافظات بمركز سقارة.

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