اليوم.. الأوقاف تطلق المسابقة العالمية للقرآن الكريم

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم السبت، المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثانية والثلاثين، والمقرر انعقادها في الفترة من ١٥ إلى ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ، الموافق ٦ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥م، وتحمل المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذه الدورة اسم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، كأحد أبرز أعلام دولة التلاوة المصرية، مؤكدة على مكانة مصر والمصريين كأجود من رتَّل كتاب الله، ومجددة التزامها بإحياء فنون التلاوة الأصيلة.

فيما يتعلق بالمسابقة العالمية الحالية للقرآن الكريم في دورتها الثانية والثلاثين، فقد وجه أسامة الأزهري بإطلاق اسم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور - رحمه الله - على هذه النسخة من المسابقة تقديرًا لمسيرته البارزة، وكونه أحد أبرز أعلام دولة التلاوة المصرية الذين اشتهروا بالتألق والجمال والتفرد في خدمة القرآن الكريم، ولا يزال الفخر للمصريين بأنهم أجود وأجمل وأتقن من رتل وجود كتاب الله عبر تاريخ الأمة الإسلامية، ولعل ما نشهده اليوم من فعاليات مسابقة دولة التلاوة الكبرى التي تقام برعاية معالي الوزير، وبالتعاون المثمر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تجسيدًا حيًا لهذا المجد القرآني الأصيل، ونموذجًا مصريًا ملهمًا في إكرام حملة القرآن الكريم، وإحياء فنون التلاوة الراسخة.