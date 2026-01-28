إعلان

نقيب الإعلاميين يتسلّم وحدات "كومباوند جنة" بمدينة السادس من أكتوبر

كتب : محمد أبو بكر

05:39 م 28/01/2026

النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين

تسلم اليوم النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، وحدات مشروع «كومباوند جنة» بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك من المهندس محمد عادل، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، وبحضور الوفد المرافق لنقيب الإعلاميين،والوفد المرافق لرئيس الجهاز .

يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والجهات المعنية لتوفير وحدات سكنية تليق بأعضاء نقابة الإعلاميين العاملين في مختلف الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة.

وتوجّه نقيب الإعلاميين بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، والمهندس محمد عادل رئيس جهاز أكتوبر، على الدعم الكبير والمتواصل لإعلاميي مصر، وحرص الدولة على توفير سكن ملائم يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني للإعلاميين.

وأوضح "سعده" أن مشروع «كومباوند جنة» بمدينة السادس من أكتوبر يتمتع بموقع متميز وخدمات متكاملة، ويعكس اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات سكنية راقية توفر بيئة معيشية آمنة ومتكاملة داخل المدن الجديدة.

وأشار "سعده" إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بآليات التقديم والتخصيص لمشروع "جنة أكتوبر" .

وأكد "سعده" أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص نقابة الإعلاميين على تحقيق مصالح أعضائها، وتوفير سكن لائق يواكب تطلعاتهم، مشددًا على استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة حتى الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتسليم الوحدات لمستحقيها.

