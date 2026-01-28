محافظة الجيزة: 635 مسجدًا و670 ساحة لإقامة صلاة التراويح

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة؛ لمناقشة خطط واستعدادات استقبال شهر رمضان المبارك ومتابعة جهود توفير السلع الغذائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الشهر الكريم.

وقدم محافظ الجيزة، في مستهل الاجتماع، التهنئة إلى القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار المحافظ، إلى اقتراب الانتهاء من إقامة المعرض الرئيسي لـ"أهلًا رمضان" بمنطقة فيصل والمقرر افتتاحه منتصف شهر شعبان الجاري بالإضافة إلى افتتاح 20 معرضًا على مستوى المحافظة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس وذلك للتوسع في إقامة معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، بما يضمن وصول السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

ووجه محافظ الجيزة، فيما يخص الاستعدادات الدينية، مديرية الأوقاف، بالتنسيق مع الأحياء والمراكز برفع كفاءة المساجد ومحيطها خاصة فيما يتعلق بأعمال النظافة والإنارة مشيرًا إلى استعداد المديرية لتجهيز 635 مسجدًا لإقامة صلاة التراويح، و670 ساحة للصلاة مع إمكانية زيادتها وفق الاحتياجات.

وأصدر محافظ الجيزة، خلال الاجتماع ، عددًا من التكليفات لضمان انتظام تقديم الخدمات للمواطنين خلال شهر رمضان دون أي معوقات حيث كلف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة التواجد الميداني المستمر داخل معارض أهلاً رمضان لمتابعة التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها، والتأكد من جودة السلع المعروضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة والأجهزة الأمنية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال، وضبط أي ممارسات مخالفة أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز.

وكلف المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل، بوضع خطة عاجلة للارتقاء بمنظومة النظافة تتضمن تكثيف ورديات النظافة على مدار اليوم قبل وبعد الإفطار وتفريغ صناديق القمامة أولًا بأول ومراجعة أعمال الصيانة الدورية لمعدات النظافة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الجيزة، فيما يخص الانضباط بالشارع، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ومنع التعديات ورفع إشغالات المقاهي والمحال والموافقة علي إقامة شوادر لبيع مستلزمات شهر رمضان بعد الحصول على التصاريح اللازمة وفي الأماكن المخصصة لها حفاظًا على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

وناقش الاجتماع خطط الإدارة العامة لمرور الجيزة لتيسير الحركة المرورية خلال فترات الذروة طوال الشهر الكريم من خلال نشر الأكمنة واللجان المرورية على المحاور الرئيسية والنقاط التي تشهد كثافات مرورية بما يضمن تحقيق الانسياب المروري المطلوب.

