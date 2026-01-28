برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة المياه بمركز الغنايم بأسيوط

تقدم النائب محمد علي عمر رشوان، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة في محافظة أسيوط، بطلب إحاطة عاجل بشأن حرمان مركز الغنايم من مياه الشرب من نهر النيل رغم جاهزية المحطة منذ سنوات.

وذكر النائب رشوان في طلب الإحاطة الموجه إلى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الذي يتضمن عدم توصيل مياه الشرب المرشحة إلى مركز الغنايم والقرى التابعة له وأنه على الرغم من إنشاء وتشغل واستلام محطة مرشحات صدفا و الغنايم منذ عام 2016 م، وذلك لخدمة مركزي الغنايم وصدفا، إلا أنه لم يتم خدمة مركز الغنايم بمياه الشرب من نهر النيل حتى تاريخه وما زال مركز الغنايم هو المركز الوحيد على مستوى محافظة أسيوط يعتمد اعتمادا كليا على مياه الابار الجوفية للشرب، محروما من مياه الشرب من نهر النيل.

وتضمن طلب الإحاطة أنه عند بحث الموضوع، وجد أن الحل الأمثل هو مد خط مياه مصمت من محطة مرشحات صدفا مباشرة إلى مركز الغنايم, وذلك إسوة بما هو قائم بالفعل بمحطة مرشحات مركز البداري، والتي تخدم مركزي البداري وساحل سليم، وكذلك محطة مرشحات الطوابية والتي تخدم مركزي أبنوب والفتح وأن محطة مرشحات صدفا بها خط طرد واحد يخدم المركزين، وقد تم عمل تجربة محاكاة إنشاء بوستر وخزان أرضي ولم تنجح التجربة لقلة المياه الواصلة الى مركز الغنايم بسبب اختلاف المناسيب بين المركزين حيث قد ترتب على حرمان مركز الغنايم من مياه شرب نهر النيل، ووقوع إضرار على المواطنين بسب عدم ملائمة المياه الجوفية للشرب.

وطاب رشوان ببيان أسباب عدم توصيل مياه الشرب المرشحة لمركز الغنايم إسوة بالمراكز سالفة الذكر وتوضيح الموقف المالي للمشروع، وما إذا كانت الاعتمادات المالية المخصصة له متوافرة أم تم تأجليها والإفادة بخطة الوزارة والجدول الزمني المحدد لتوصيل مياه الشرب من نهر النيل الى مركز الغنايم وتحديد الجهات المسئولة، والمنوط بها التفييد بمد وتنفيذ خط شرب مياه نهر النيل لمركز الغنايم.

