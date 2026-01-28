إعلان

هشام الليثي قائماً بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

كتب : محمد أبو بكر

06:28 م 28/01/2026

الدكتور هشام الليثي قائماً بأعمال الأمين العام للم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص، قرارًا بتكليف الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، قائماً بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لمدة ستة أشهر، وذلك خلفاً للدكتور محمد إسماعيل خالد.

ومن جانبه، وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد إسماعيل خالد، لما بذله من جهود خلال فترة توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

كان الدكتور هشام الليثي يشغل منصب رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار منذ عام 2023، وقد تدرج في العديد من المناصب القيادية بالمجلس، حيث شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015، ثم تم تعيينه مديراً عاماً للإدارة العامة لمركز تسجيل الآثار المصرية عام 2015، ثم رئيساً للإدارة المركزية لمنطقة الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالقاهرة والجيزة في عام 2018. كما تم تكليفه بالإشراف على مركز تسجيل الآثار المصرية، وكذلك الإشراف على مخازن الآثار المتحفية والفرعية ومخازن البعثات ورئاسة عدد من البعثات الأثرية في صعيد مصر.

وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية في مصر والخارج، حيث قدم العديد من الأبحاث والمحاضرات العلمية، إلى جانب مشاركته في الإعداد والتنسيق لعدد من هذه المؤتمرات. كما نشر حوالي 40 مقالة علمية دولية وأكثر في خمسة كتب علمية، كما تم اختياره كأول عالم آثار مصري باحث فخري بمعهد جريفيث التابع لجامعة أكسفورد.

وحصل الدكتور هشام الليثي على درجة الماجستير في الآثار المصرية خلال عام 2001، كما حصل على درجة الدكتوراه في عام 2012.

اقرأ أيضاً:

برودة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

"الرئاسة للإخوان والحكومة للوفد".. السيد البدوي يكشف عرض السفيرة الأمريكية بعد 2011

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصفته بـ "حتة قماش".. تعرف على رحلة أمل حجازي مع الحجاب
زووم

وصفته بـ "حتة قماش".. تعرف على رحلة أمل حجازي مع الحجاب

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
أخبار مصر

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
20 صورة لنجوم ونجمات الفن داخل "الجيم"
زووم

20 صورة لنجوم ونجمات الفن داخل "الجيم"
هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
رياضة عربية وعالمية

هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026
أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات؟
عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون