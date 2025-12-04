صور مذهلة.. 10 فنانين عالميين يغيرون مشهد الأهرامات في "الأبد هو الآن"

تصوير- جلال المسري:

في لوحة فنية متكاملة خطها معرض "الأبد هو الآن" (Forever is Now) ، عانقت أعمال فنية تتسم بالخروج عن المألوف رمال الجيزة والأهرامات الثلاث، في مشهد جذب أنظار السياح والوافدين، ودفعهم لالتقاط الصور التذكارية معها.

الأبد هو الآن، هو معرض فني دولي يقام حالياً في أهرامات الجيزة للمرة الأولى في تاريخ المعرض. وبدأت فعاليات النسخة الخامسة من المعرض في 11 نوفمبر 2025 وتستمر حتى 6 ديسمبر 2025. يتضمن المعرض أعمالاً فنية لفنانين من مختلف أنحاء العالم ويجمع بين الفن والتاريخ والعمارة.

يضم المعرض أعمال فنية لعشرة فنانين من دول مختلفة، منها إيطاليا وتركيا وكوريا ومصر والبرتغال والبرازيل.

وقالت منسقة المعرض الفنانة نادين عبد الغفار إن "الأبد هو الآن" كان فرصة كبيرة لزائري منطقة الأهرامات من سائحين ومصريين للاطلاع على الأعمال الفنية الرائعة، والتقاط صور مميزة للأعمال مع الخلفية الساحرة لأهرامات الجيزة الشامخة.

وأضافت: كانت فرصة كبيرة للمصورين لالتقاط صور مميزة تظهر موهبتهم في التكوين واختيار الزوايا وتوقيتات التصوير.