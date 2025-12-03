بحضور داليا البحيري.. معرض "من البردي الأخضر إلى الفن الخالد" بمتحف التحرير

أجرى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، عددًا من اللقاءات ضمن فاعليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" مع قادة الوفود العسكرية؛ حيث التقى الفريق ركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع لجمهورية اليمن، وفوقار مصطفاييف وزير صناعة الدفاع بجمهورية أذربيجان، والدكتور بيللو محمد متولى وزير الدولة لشؤون الدفاع لجمهورية نيجيريا الاتحادية.

يأتي ذلك في إطار فاعليات اليوم الثاني للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" في نسخته الرابعة، والذي تستمر فاعلياته حتى 4 ديسمبر 2025 على أرض جمهورية مصر العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة .

والتقى الفريق أول عبد المجيد صقر أيضًا ميشال منسي وزير الدفاع الوطني للجمهورية اللبنانية، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء ركن حسان أديب عودة، رئيس أركان الجيش اللبناني .

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في نسخته الرابعة، وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية .

والتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريقَ أول رودزاني مافوانيا، قائد قوات الدفاع الوطني لجمهورية جنوب إفريقيا والفريق أول مبارك موجانجا رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم في مجالات التعاون العسكري بين كلا الجانبين، والتقى اللواء ديموستيني بيكولاس، رئيس أركان الدفاع بجمهورية مدغشقر، وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا وبحث آفاق التعاون في المجالات العسكرية المختلفة .

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان .

وقام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة؛ للاطمئنان على كل الإجراءات التنظيمية للمعرض، وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض؛ اطمئن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة ، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لفاعليات المعرض الذي يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة في وجود كبرى شركات التسليح العالمية الرائدة في مجالات الصناعات الدفاعية.

