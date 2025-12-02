بعد تحديد موعد إعادتها.. أسماء 30 دائرة ألغيت نتائجها بحكم المحكمة

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: لا نتستر على أي مخالفة أو مخالف في انتخابات

تصوير - نادر نبيل:

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد إجراء انتخابات الدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بعد رصد مجموعة من المخالفات أثرت على العملية الانتخابية.



وقد حددت الهيئة يومي 8 و9 ديسمبر لإجراء الانتخابات بالخارج ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل وفي حالة وجود إعادة يكون التصويت في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن نتائج الانتخابات في 10 يناير القادم.



وينشر "مصراوي" إجمالي الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى:



- الوادي الجديد

الدائرة الأولى قسم الخارجة

الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة



- أسوان

الدائرة الأولى قسم أول أسوان

الدائرة الثالثة مركز النوبة

الدائرة الرابعة مركز ادفو



- الأقصر

الدائرة الأولى قسم الاقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا



- الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزة



- المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة مركز ملوى

الدائرة السادسة مركز دير مواس



- الجيزة

الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة قسم العمرانية

الدائرة التاسعة قسم الأهرام

الدائرة العاشرة قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر



- البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة



- سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا



- أسيوط

الدائرة الأولى قسم اول اسيوط

الدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز ابو تيج



- الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس