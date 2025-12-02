رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: لا نتستر على أي مخالفة أو مخالف في انتخابات

تصوير - نادر نبيل:

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التي شملت 13 محافظة، وتنافس فيها 1316 مرشحاً بالنظام الفردي.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن الاستحقاق الدستوري المتمثل في انتخابات مجلس النواب أمانة عظيمة بالغة الحساسية، حملها أمام الله تعالى جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، بدءاً من الشعب الواعي، مروراً بالمرشحين، والناخبين، والمنظمين، والمسؤولين. وأضاف أن الجميع أمام الله مسئول عن أداء هذه الأمانة على الوجه الأكمل.

وأشار بنداري إلى أن إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية يأتي ضمن جهود الهيئة لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، مؤكداً أن الهيئة برئاسة القاضي حازم بدوي تحرص على توفير كل السبل التي تضمن ممارسة المواطنين حقهم الانتخابي بحرية وأمان.

كما كشف بنداري عن الجدول الزمني المتبقي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث تبدأ حملة الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 2 ديسمبر وتستمر حتى 14 ديسمبر، على أن يتم التصويت في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن نتائج جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر.

وأوضح مدير الهيئة أن المحكمة الإدارية العليا ستتلقى الطعون على نتائج المرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتائج، وستفصل في هذه الطعون خلال مدة 10 أيام من 5 حتى 14 ديسمبر، بما يعكس حرص الدولة على معالجة أي مشكلات قانونية وضمان حقوق جميع الأطراف.

وأكد بنداري أن نجاح العملية الانتخابية يعتمد على التزام الجميع بالقوانين والتعليمات، مشدداً على أهمية تحمل المسؤولية أمام الله والوطن، لضمان مستقبل مشرق للمجتمع المصري وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية.

