التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، خصوصًا في دفع عجلة الاستثمار الزراعي، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية.



واستعرض الوزير والمحافظ، في حضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، خطط المحافظة الطموحة للاستغلال الأمثل للمقومات الزراعية الهائلة التي تتمتع بها الوادي الجديد، فضلًا عن العديد من المشروعات التنموية المهمة التي يجري تنفيذها بالمحافظة، إضافة إلى مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد.



وبحث اللقاء أهمية الشراكة مع القطاع الخاص؛ لدعم جهود التنمية، فضلًا عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتشجيع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الزراعي، خصوصًا في محافظة الوادي الجديد، باعتبارها محافظة واعدة بالاستثمار في هذا المجال، ومليئة بالعديد من الفرص المهمة، لا سيما في مجال الثروة الحيوانية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع لتعزيز الأمن الغذائي.



وبحث الجانبان سبل تذليل كل العقبات الإجرائية واللوجستية أمام المستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني في المحافظة، فضلًا عن توفير الدعم الفني والخدمات البيطرية اللازمة من قبل وزارة الزراعة لضمان نجاح المشروعات الجديدة وتحقيق أعلى معدلات الجودة والإنتاج.



وأكد فاروق أن محافظة الوادي الجديد تمثل عمقًا استراتيجيًّا للدولة في التنمية الزراعية، مشددًا على أهمية التكامل بين جميع أجهزة الدولة لتحقيق قفزة نوعية في الإنتاج، واستغلال الإمكانات والموارد المتاحة بها، للمساهمة في خطط الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي.



وأشار محافظ الوادي الجديد إلى التزام المحافظة بتقديم كل التسهيلات لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن المحافظة تولي أهمية قصوى للقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة





ننشر شروط حصول الموظف على علاوة تشجيعية بنسبة 5٪





3 طرق ذكية لتقليل استهلاك الكهرباء عند استخدام الفرن الكهربائي



