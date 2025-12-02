تناولت برامج التوك شو، مساء الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.



عمرو موسى: يجب إعادة الانتخابات مهما كانت التكاليف



أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية ووزير الخارجية الأسبق، أن موضوع الانتخابات البرلمانية يشغل بال كل المصريين، مطالبا بضرورة إعادة الانتخابات مهما كانت النتيجة.

الحلبي: "إيديكس 2025" تتويج لنجاح 3 نسخ سابقة وقفزة في قدرات الصناعة الدفاعية



أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، أن معرض "إيديكس 2025" جاءت تتويجًا لنجاح 3 نسخ سابقة، موضحًا أن عدد الشركات المشاركة تجاوز 450 شركة، وأكثر من 86 دولة، و45 ألف زائر، إضافة إلى مشاركة أكثر من 100 وفد عسكري رفيع المستوى، وهي الجهات التي ستبرم تعاقدات التسليح والصفقات العسكرية. وأكد وجود قفزات كبيرة بين النسخ السابقة وهذه النسخة

لميس الحديدي تطالب الوطنية للانتخابات بـ"ردود واضحة" على حيثيات الإدارية العليا

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن معظم حيثيات المحكمة الإدارية العليا في أحكامها بإلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر والتي بلغت 30 دائرة - أشارت بشكل مباشر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.



رئيس هيئة سلامة الغذاء يكشف عن آليات رقابة محكمة على شركات المياه المعبأة



قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن الهيئة تتولى سحب عينات بشكل دوري من شركات مياه الشرب المعدنية الموجودة في الأسواق، بهدف تحليلها وتقييم جودتها.

أحمد بنداري: التظلمات أداة قانونية لضمان حقوق المرشحين والناخبين



قال المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ التظلمات المقدمة من المرشحين والناخبين تُعد أداة قانونية أساسية لضمان حقوقهم، مشيرًا إلى أن الهيئة تتلقى هذه التظلمات وتفصل فيها خلال 24 ساعة، بما يحقق الرقابة القانونية والاستقلالية في اتخاذ القرارات.



أستاذ صدر بالقصر العيني: لا وجود لفيروس ماربورج في مصر



حسم الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني، الجدل المُثار حول ظهور فيروس "ماربورج" القاتل في مصر، مؤكدًا أنه غير موجود بالبلاد، كما أوضح طبيعة الأعراض المنتشرة حاليًا لنزلات البرد الموسمية



نشأت الديهي يُعلق على تحذيرات بعض المؤثرين المتخصصين في مجال الغذاء



انتقد الإعلامي نشأت الديهي، موجة التحذيرات التي يطلقها بعض المؤثرين المتخصصين في مجال الغذاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتناول منتجات أساسية مثل الزيت والعسل والمياه، معتبرًا أنها تدخل في إطار البحث عن "التريند" دون أي أساس علمي أو مسؤولية مجتمعية.





