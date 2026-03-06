إعلان

العمل تعلن عن وظائف بشركات أدوية برواتب تصل لـ 8300 جنيه

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:40 ص 06/03/2026

وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن توفر 35 فرصة عمل بإحدى كبرى شركات الأدوية العاملة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بمحافظة السويس، برواتب ومزايا مجزية، تنفيذا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب في شركات القطاع الخاص.

وبحسب بيان لوزارة العمل، اليوم، تشمل الوظائف المطلوبة مجموعة متنوعة من التخصصات الفنية والإدارية، وهي:
- رئيس قسم متخصص فحص (Validation specialist head) بخبرة من 7 لـ 10 سنوات.
- متخصص فحص (Validation specialist) براتب 8300 جنيه.
- متخصص معايرة (Calibration specialist) براتب 8300 جنيه.
- عدد 4 متخصصين رقابة جودة (Ipc specialist) براتب 8300 جنيه.
- أمين مخازن براتب 8000 جنيه.
- عدد 20 عامل إنتاج براتب 7000 جنيه.
- عدد 3 فني صيانة براتب 7200 جنيه.
- فني تبريد وتكييف براتب 7200 جنيه.
- عدد 3 عمال نظافة براتب 7000 جنيه.

الشروط المطلوبة:

حددت الوزارة الشروط العامة للتقديم، بحيث:
- يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل (عالي أو متوسط) حسب التخصص.
- ألا يزيد السن عن 35 عاماً.
- اشتراط وجود خبرة سنة على الأقل لجميع الوظائف (باستثناء التخصصات التي تتطلب خبرة أكبر).

طريقة التقديم:

ودعت وزارة العمل الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: اضغط هنا

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في خفض معدلات البطالة ودعم الاقتصاد الوطني.

