نشأت الديهي يُعلق على تحذيرات بعض المؤثرين المتخصصين في مجال الغذاء

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، موجة التحذيرات التي يطلقها بعض المؤثرين المتخصصين في مجال الغذاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتناول منتجات أساسية مثل الزيت والعسل والمياه، معتبرًا أنها تدخل في إطار البحث عن "التريند" دون أي أساس علمي أو مسؤولية مجتمعية.

وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" على قناة Ten مساء الاثنين، إن الفترة الأخيرة شهدت جدلًا واسعًا تسبب فيه هؤلاء الأشخاص الذين "نصبوا أنفسهم خبراء في الغذاء"، مشيرًا إلى أن تحذيراتهم المتكررة من منتجات غذائية تثير مخاوف المواطنين بلا دليل واضح.

وأوضح أنه يتابع ردود الفعل حول هذه القضية، مشيرًا إلى أن "الناس بدأت تخاف" نتيجة تلك التصريحات، كما حدث سابقًا في الجدل بشأن بعض الأدوية.

وتساءل عن حق هؤلاء المؤثرين في إصدار أحكام نهائية حول المنتجات الغذائية دون الرجوع للجهات المختصة، قائلاً:"هل من حق أي حد ينصب نفسه حَكمًا ويصدر قرارات؟ هل أنا بدور حماية المستهلك؟".

وأكد أن الإجراء الصحيح عند وجود شكوى أو ملاحظة هو تقديمها إلى الجهات المعنية، وليس نشر تصريحات عبر السوشيال ميديا تثير الذعر بين الناس.

وشدد على أن ما يقوم به هؤلاء المؤثرين "خطأ 100%"، موضحًا أن إصدار الأحكام المتعلقة بسلامة المنتجات ليس من اختصاص الأفراد، بل من مسؤولية الجهات الرقابية والطبية المختصة.

وأضاف: "هؤلاء المؤثرين يسرقون بذلك دور الدولة… وأنا لا أدافع عن أحد، لكن هذا ليس شغلتهم ولا شغلتي".