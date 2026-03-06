إعلان

بعد إلغاء آلاف الرحلات.. استئناف محدود لحركة الطيران في الخليج

كتب : وكالات

01:11 م 06/03/2026 تعديل في 01:14 م

الخطوط الجوية الإماراتية

أعلنت الإمارات استئناف حركة الطيران بشكل محدود، وذلك بعد أيام من الشلل، الذي أصاب قطاع الطيران في منطقة الخليج بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في حين لا تزال دول أخرى تُبقي مجالاتها الجوية مغلقة مع استمرار التصعيد العسكري.

واستأنفت شركتا طيران "الإمارات" و"الاتحاد" الرحلات الجوية إلى مدن رئيسية حول العالم، بشكل محدود، انطلاقاً من الإمارات، الجمعة، بينما لا تزال حركة الطيران متوقفة في مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، بسبب استمرار إغلاق المجال الجوي للبلاد، وكذلك في مطار الكويت الدولي، ومطار البحرين الدولي.

وقالت شركة الاتحاد للطيران، الجمعة، إنها ستستأنف جدولاً محدوداً للرحلات حتى 19 مارس. وستُسير الرحلات من أبوظبي وإليها فضلاً عن 25 وجهة أخرى، من بينها لندن وباريس وفرانكفورت ونيودلهي ونيويورك وتورونتو.

ورصد موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع الرحلات الجوية، ارتفاع حركة الطيران في مطار دبي، الذي يعد عادة الأكثر ازدحاماً في العالم، إلى الضعفين، الخميس، مقارنة باليوم السابق، لكنها بقيت عند حوالي 25% من مستوياتها العادية.

الإمارات إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج الخطوط الجوية

إعلان

إعلان

