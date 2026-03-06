إعلان

النبراوي يدعو جموع المهندسين للمشاركة في انتخابات النقابة

كتب : محمد عبدالناصر

01:51 م 06/03/2026

طارق النبراوي يشارك في انتخابات المهندسين أرشيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر ورئيس اتحاد المهندسين العرب، في انتخابات المهندسين التي تُجرى اليوم لانتخاب النقيب العام للمهندسين، إضافة إلى جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي في 14 نقابة فرعية بمختلف محافظات الجمهورية.

أدلى "النبراوي" بصوته في اللحنة 21 – شعبة ميكانيكا، وحرص عدد كبير من المهندسين الناخبين على التقاط الصور التذكارية معه.

وعقب إدلائه بصوته الانتخابي، دعا المهندس طارق النبراوي، جموع مهندسي مصر، للمشاركة في الانتخابات، واختيار من يرون في برنامجه الانتخابي تلبية لطموحاتهم، مشددًا على أن المشاركة الانتخابية واجب نقابي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات نقابة المهندسين نقابة المهندسين طارق النبراوي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مأساة عائلية في الشرقية.. شاب يقتل شقيقه ويُلقي برضيعه من الطابق العلوي
أخبار المحافظات

مأساة عائلية في الشرقية.. شاب يقتل شقيقه ويُلقي برضيعه من الطابق العلوي
إمام المسجد النبوي يحذّر من تضييع العشر الأواخر: الانشغال بالهواتف في مواضع
جنة الصائم

إمام المسجد النبوي يحذّر من تضييع العشر الأواخر: الانشغال بالهواتف في مواضع
لتلبية احتياجات المواطنين.. مد الأوكازيون الشتوي لـ 21 مارس
أخبار مصر

لتلبية احتياجات المواطنين.. مد الأوكازيون الشتوي لـ 21 مارس
بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026
سفرة رمضان

بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026
ترامب يدعو إيران إلى "استسلام غير مشروط".. ويستبعد التفاوض لإنهاء الصراع
شئون عربية و دولية

ترامب يدعو إيران إلى "استسلام غير مشروط".. ويستبعد التفاوض لإنهاء الصراع

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان