أحمد بنداري: التظلمات أداة قانونية لضمان حقوق المرشحين والناخبين

قال المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ التظلمات المقدمة من المرشحين والناخبين تُعد أداة قانونية أساسية لضمان حقوقهم، مشيرًا إلى أن الهيئة تتلقى هذه التظلمات وتفصل فيها خلال 24 ساعة، بما يحقق الرقابة القانونية والاستقلالية في اتخاذ القرارات.



وأضاف في مداخلة هاتفة مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت مجريات الجولة الأولى للعملية الانتخابية، واتخذت قرارات بإبطال 19 دائرة انتخابية بناءً على المستندات الدالة المتاحة للمترشحين، وهو ما يعكس الالتزام بالشفافية والحياد في فض المنازعات الانتخابية.



وأوضح "بنداري"، أن إحدى أهم المشكلات التي تم التعامل معها هي الخلط بين دور المندوب ووكيل المترشح، حيث إن المندوب يقتصر حضوره على يومي التصويت لمتابعة العملية الانتخابية، في حين أن الوكيل هو المسؤول عن حضور الفرز، ما ساهم في تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.





