مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟

تلقى الأهلي صدمة جديدة، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بشأن منع جماهيره من حضور مباراة الفريق أمام الترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد أعلن سابقًا عن العقوبة التي شملت الحرمان من حضور الجماهير لمدة مباراتين (واحدة منهما بإيقاف التنفيذ)، إلى جانب تغريمه 60 ألف دولار.

وبحسب مصدر مطلع، فإن لائحة كاف تنص على أن عقوبة الحرمان من الجماهير لمدة مباراتين (إحداهما موقوفة التنفيذ) لا يحق للنادي الاستئناف ضدها، حيث أن الاستئناف متاح فقط في حال كانت العقوبة الإيقاف لمدة ثلاث مباريات أو أكثر.

وأضاف المصدر أن النادي يملك الحق في التقدم باستئناف فقط على غرامة 60 ألف دولار الموقعة عليه، بينما تبقى عقوبة منع الجماهير نافذة دون إمكانية الطعن.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي البطولة في تونس، يوم الأحد الموافق 15 من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون مباراة الإياب بين الطرفين في القاهرة يوم السبت الموافق 21 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.