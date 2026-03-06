أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية جديدة وقعت في البحر المتوسط على بعد نحو 395 كيلومترًا شمال مدينة رشيد.

وأوضح المعهد، في بيان رسمي، الجمعة، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له سجلت الهزة صباح اليوم الجمعة 6 مارس 2026، في تمام الساعة 07:35:23 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأشار البيان إلى أن قوة الهزة بلغت 4.73 درجة على مقياس ريختر، ووقعت عند خط عرض 34.77 شمالًا وخط طول 29.06 شرقًا، وعلى عمق 45.22 كيلومترًا.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لم ترد أي بلاغات تفيد بالشعور بالهزة أو وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء هذا الزلزال.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل قد سجلت، يوم الإثنين الماضي الموافق 2 مارس 2026، هزة أرضية أخرى على بعد نحو 40 كيلومترًا جنوب شرق مدينة بلبيس.