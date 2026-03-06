إقبال كثيف في جولة الإعادة على مقعد نقيب مهندسي بورسعيد (فيديو وصور)

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، بالقرب من كافتيريا الصاروخ، حادثًا مروعًا إثر تصادم عنيف بين سيارتين نقل، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

نقل المصابين والإسعافات

فور تلقي البلاغ، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

الإصابات وأسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا، أغلبهم من محافظة المنيا، وتنوعت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة، وجاءت أسماؤهم كالتالي: أحمد جمعة موسى رمضان (27 عامًا) – اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد أبوزيد جمعة (40 عامًا) – اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد حمدي محمد (20 عامًا) – اشتباه كسر بالحوض، ومحمود صقر محمود (20 عامًا) – اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومصاب مجهول الهوية (20 عامًا) – اشتباه نزيف بالمخ، ومصاب مجهول الهوية (23 عامًا) – كسر مضاعف بالساقين واشتباه نزيف بالمخ، وأحمد شبيب كمال (41 عامًا) – سحجات وكدمات، وأبانوب بشرى عزيز (37 عامًا – من بني سويف) – جروح بالوجه.

كما أصيب كل من مصطفى فرج محمود (14 عامًا)، محمد مبروك إبراهيم (27 عامًا)، عمار سعد خليل (24 عامًا)، محمد حمدي صالح (23 عامًا)، محمود فرج محمود (20 عامًا)، وسعيد رشدي سعيد (15 عامًا) بإصابات متفاوتة بين كسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

وفاة شخصين

أسفر الحادث عن مصرع شخصين مجهولي الهوية، يبلغان نحو 45 و25 عامًا، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

إجراءات المرور والتحقيق

تم فرض طوق أمني بمحيط موقع الحادث لرفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما باشرت الجهات المختصة والنيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.