كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن انتحال شخص صفة أحد أفراد الشرطة وطرقه باب منزل سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية.

وأظهر الفيديو إبلاغ الشخص للسيدة بحاجته للاطلاع على ما يثبت قانونية إقامتها بالبلاد وبيانات المقيمين معها إلا أن السيدة طالبته بإبراز ما يثبت هويته، فأظهر إحدى الأوراق مدعيًا تبعيته لإحدى الجهات الخيرية قبل أن يفر هاربًا من المكان.

بإجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.