قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن الهيئة تتولى سحب عينات بشكل دوري من شركات مياه الشرب المعدنية الموجودة في الأسواق، بهدف تحليلها وتقييم جودتها.

وأضاف الهوبي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن الرقابة التي تجريها الهيئة لا تقتصر على المنتج النهائي، بل تشمل الآبار التي تستخدمها الشركات، وكذلك كامل العملية التصنيعية والتعبئة والمعالجة. وأكد على أن كل خطوة في هذه العملية تتم مراقبتها بدقة وفق وصف وتحليل مفصل وفي رسم تدفقي محدد.

وذكر أن الهيئة تتبع آلية محددة لسحب العينات وعرضها على المختبرات وفقًا لمواصفات دقيقة. كما شدد على أن النظام الرقابي في مصر "محكم ومنضبط"، مشيرًا إلى أنه تم تقييمه سنويًا من قبل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إضافة إلى استقبال مصر بعثات تفتيشية من الاتحاد الأوروبي لتقييم جودة الأغذية قبل تصديرها.

وأشار طارق الهوبي إلى أن حجم المياه المعبأة في مصر يصل إلى 4 مليارات لتر سنويًا. كما أكد أن الهيئة تُجري زيارات دورية للمصانع، سواء كانت مُعلنة أو مفاجئة، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير.

واختتم حديثه بالإشارة إلى وجود ثلاث مراحل محددة لتقييم مصانع الأغذية بشكل دوري.