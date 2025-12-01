أستاذ صدر بالقصر العيني: لا وجود لفيروس ماربورج في مصر

حسم الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني، الجدل المُثار حول ظهور فيروس "ماربورج" القاتل في مصر، مؤكدًا أنه غير موجود بالبلاد، كما أوضح طبيعة الأعراض المنتشرة حاليًا لنزلات البرد الموسمية.

وخلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أكد الدكتور أيمن سالم إن فيروس ماربورج "مختلف تمامًا عن أدوار البرد المنتشرة"، مشيرًا إلى أنه وباء شديد للغاية ويسبب أعدادًا كبيرة من الوفيات.

وأوضح أن الفيروس، "لا ينتشر عبر الجهاز التنفسي من خلال العطس والكحة عبر الهواء"، بل ينتقل عبر "الملامسة وإفرازات الجسم مباشرة من المريض". وتابع مؤكدًا أن ماربورج "غير مسجل منه نهائيًا أي حالات في مصر"، وطبيعته أن ينتشر في أفريقيا وليس في مصر.

وفيما يخص الأعراض المنتشرة حاليًا، أشار سالم إلى أن المنتشر هو نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية المعتادة، وأن التركيز عليها بعد جائحة كورونا أصبح أمرًا طبيعيًا. ورداً على سؤال لميس الحديدي حول ما إذا كانت الأعراض قاسية جدًا مقارنة بالبرد الطبيعي، أكد أنها "في حدود المعتاد".

وذكر أن البرد الطبيعي يتراوح بين الرشح والزكام وانسداد الأنف، إلى تكسير وآلام في الجسم وارتفاع في الحرارة لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أيام.

كما لفت إلى أن طول مدة المرض قد يدعو للشك في عوامل أخرى مثل الحساسية، أو وجود أمراض مزمنة، أو كبر السن.

ووجه الدكتور سالم نصيحة مهمة للأمهات، قائلًا: "لا داعي للقلق في الظروف المعتادة"، مؤكدًا أن الحالة الوحيدة التي تستدعي اللجوء إلى المستشفى هي "إذا ارتفعت حرارة الطفل ولم تنخفض وظلت مرتفعة، عندما تظل في مستويات 39 – 40 درجة مئوية".

وأكمل حديثه محذرًا من المضاعفات التي تستدعي الدخول إلى الرعاية، والتي تشمل "إصابة الجهاز التنفسي العلوي، وكحة معلقة لا تنتهي، وضيق تنفس"، مؤكدًا أن هذه المضاعفات نادرة ولا تتجاوز 1% من الحالات، وتحدث فقط لدى شريحة لديها استعداد.