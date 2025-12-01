عمرو موسى: يجب إعادة الانتخابات مهما كانت التكاليف

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية ووزير الخارجية الأسبق، أن موضوع الانتخابات البرلمانية يشغل بال كل المصريين، مطالبا بضرورة إعادة الانتخابات مهما كانت النتيجة.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بعض المشكلات التي شابت العملية الانتخابية، وأبطلت المحاكم المختصة الانتخابات في عدد من الدوائر، ظهرت علامات استفهام لدى المواطنين حول نزاهة الانتخابات.

وشدد على أهمية إجراء الانتخابات لتشكيل برلمان قادر على أداء دوره، لكنه أشار إلى أن البرلمان الناتج يثير تساؤلات حول مدى ملاءمته لهذه المرحلة.

وحول فكرة القوائم الانتخابية، قال موسى: إن القائمة التي تتوافق مع الدستور يجب أن تنافس القوائم الأخرى، مشيرًا إلى أن الوضع لا يزال يثير علامات استفهام حول الانتخابات الجارية.

وحول قدرة المصريين على إجراء انتخابات سليمة، أكد موسى أن مصر دولة عريقة في الديمقراطية، تجري الانتخابات منذ عام 1923، مؤكدًا أنه يمكن إصلاح أي خلل بالشعب المصري، وأن الحديث يجري في سياق تجربة طويلة وراسخة في النظام الانتخابي.