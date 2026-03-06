إعلان

وزير الأوقاف ينعى موظفًا بإدارة الحسابات بديوان الوزارة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:40 م 06/03/2026

الدكتور أسامة الأزهري

نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، هاني مختار الشناوي – الموظف بإدارة الحسابات بالإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة، الذي وافته المنية، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة وزملائه، داعيًا الله سبحانه أن يتقبله في الصالحين وأن يجعل ما قدمه من عمل في ميزان حسناته.

الدكتور أسامة الأزهري وزارة الأوقاف وفاة موظف بالأوقاف

