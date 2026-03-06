شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور سامي سنقرط، المدير العام لشركة سرفييه مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والشركة، وذلك على هامش احتفالية يوم الطبيب المصري 2026 التي نظمتها الهيئة هذا العام تحت شعار «من بناء المنظومة.. إلى قيادة المستقبل»، وبمشاركة واسعة من قيادات القطاع الصحي والخبراء والمتخصصين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الطبية العالمية، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم مسارات التحول نحو نظم رعاية صحية متقدمة ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا الطبية الحديثة.

وأضاف "السبكي" أن التعاون مع شركة سرفييه يمثل خطوة مهمة نحو تطوير خدمات علاج الأمراض المزمنة والأورام داخل منشآت الهيئة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يركز على تعزيز القدرات العلمية والمهنية للكوادر الطبية، وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية أن بروتوكول التعاون يتضمن عددًا من محاور العمل المشتركة، من بينها تطوير خدمات علاج الأورام وأمراض القلب والضغط والسُكري، وتعزيز فرص إتاحة الأدوية المبتكرة، إلى جانب توظيف الحلول الرقمية الحديثة والتقنيات المتطورة في تحسين جودة حياة المرضى ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية.

كما يشمل التعاون تنفيذ برامج متقدمة لبناء قدرات الكوادر الطبية بالهيئة من خلال تنظيم ورش العمل التعليمية المتخصصة والندوات العلمية حول التوعية بالأمراض وطرق التشخيص الحديثة وأحدث بروتوكولات العلاج.

ويتضمن الاتفاق كذلك دعم برامج التعليم الطبي المستمر (CME) والتطوير المهني المستمر للكوادر الطبية، بما يضمن مواكبة أحدث المستجدات في العلوم الطبية، إلى جانب تطوير البرامج التدريبية والفعاليات العلمية التي تسهم في رفع كفاءة المتخصصين في الرعاية الصحية وتعزيز تبادل الخبرات على المستويين المحلي والدولي.

ومن جانبه، صرح الدكتور سامي سنقرط، المدير العام لشركة سرفييه مصر، قائلًا: "تعتز شركة سرفييه بتواجدها في جمهورية مصر العربية منذ أكثر من خمسين عامًا، حيث أسهمت خلال هذه الفترة في دعم وتطوير قطاع الدواء وتعزيز جهود توطين الصناعة الدوائية، بما يضمن توفير علاجات مطابقة لأعلى معايير الجودة العالمية داخل السوق المصري، وبما يتوافق مع أحدث بروتوكولات العلاج المعتمدة علميًا."

وأضاف أن تعاون الشركة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يأتي في إطار التزام سرفييه بدعم توجهات الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز إتاحة العلاج الآمن والفعّال للمرضى، ويعكس استمرار التعاون المثمر مع شركاء المنظومة الصحية في مصر.

وقد وقع بروتوكول التعاون من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ممثلًا عن الهيئة، فيما وقع من جانب شركة سرفييه الدكتور محمد المراسي، رئيس قطاعات الشئون المؤسسية ونفاذ الأسواق والجودة بالشركة، ممثلًا عن الشركة.

