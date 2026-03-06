أفادت تقارير إعلامية، نقلا عن قيادة شرطة البصرة، بنشر فرق بحث متخصصة لتعقب أثر "طيار أمريكي" بعد أنباء عن سقوط طائرته داخل حدود المحافظة الواقعة جنوبي العراق.

عمليات بحث مكثفة

بحسب شبكة "رووداو" الإعلامية، قالت السلطات العراقية، إن الوحدات المحلية انتشرت بشكل واسع في المنطقة فور تلقي البلاغ، إلا أنها لم تتمكن من تحديد موقع الطيار أو حطام الطائرة حتى الآن.

روايات متضاربة حول الحادث

في الوقت الذي اكتفت فيه الشرطة بالإشارة إلى وقوع "حادث سقوط"، ذهبت حسابات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أبعد من ذلك، مدّعية تعرّض مقاتلة أمريكية لعملية "إسقاط" فوق البصرة.

ولا يزال التمييز بين فرضيات العطل الفني، أو الحادث العرضي، أو الاستهداف المباشر غير واضح، حيث لم تؤكد أي مصادر رسمية حتى الآن السبب الحقيقي وراء هذه الأنباء.

صمت البنتاجون ونفي رسمي

من جانبها، التزمت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الصمت في البداية، ولم تصدر أي بيان رسمي لتأكيد أو نفي الواقعة. إلا أن مسؤولا أمريكيا صرح لاحقا لقناة "الجزيرة"، نافيا بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن إسقاط مقاتلة تابعة للولايات المتحدة فوق محافظة البصرة، مما يضع الروايات المتداولة في خانة الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة حتى الآن.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.