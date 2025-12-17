"الوزراء" يوافق على تخصيص 5837 فدانًا بقنا لإنشاء محطة طاقة شمسية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 5837.01 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية نجع حمادي، بمحافظة قنا؛ لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة إنتاج طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات وبطاريات تخزين بسعة (200 م. و. س).

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة من مصادر جديدة ومتجددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.