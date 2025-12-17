مصر تستضيف مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة المتوسط

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استضافة جمهورية مصر العربية، المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف المُتعاقدة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط من التلوث، وبروتوكولها (اتفاقية برشلونة).

ويأتي ذلك في ضوء تولي مصر رئاسة الدورة الرابعة والعشرين من اتفاقية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط من التلوث، والتي تضم 22 دولة، لمدة عامين متتاليَين خلفًا لدولة سلوفينيا.

وتشكِّل الاتفاقية أهمية كبيرة على المستوى الوطني؛ لما تحمله من أبعاد استراتيجية، لا سيما في ما يتعلق بموضوعات النقل البحري في البحر المتوسط، وتُمثل استضافة مصر هذه الدورة إضافة ذات أهمية بالغة على الصعيد السياسي يعكس دورها الفاعل في هذا الملف دوليًّا وإقليميًّا، كما تتيح الدفع بأولوياتها الوطنية خلال أعمال الدورة القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.