قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع عن كثب التعاون الجاري في القطاع الصحي مع شركات عالمية، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا بين رئيس شركة إيني العالمية للبترول وشركة ساندوناتو الإيطالية المتخصصة في مجال الرعاية الطبية.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن هذا التحرك يأتي في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه سابقًا مع رئيس الجمهورية ورئيس شركة إيني، حيث وجه الرئيس الشركة بالإشراف على تطوير أكثر من مستشفى داخل مصر، وليس مستشفى واحد فقط.

وأضاف رئيس الوزراء أن الهدف من هذا التعاون هو تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان، موضحًا أن المؤسسة المعنية ستتولى الإنفاق والتمويل في إطار مسؤوليتها المجتمعية.

وأشار مدبولي إلى أن الفكرة الأساسية تقوم على تطوير مجموعة من المستشفيات داخل الدولة، بما يسهم في توفير خدمات طبية متقدمة محليًا، ويحد من لجوء المواطنين إلى السفر للخارج لتلقي العلاج، لافتًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات تنفيذية في هذا الشأن.

